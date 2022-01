Overnamebod op Accell en resultaten Philips centraal op Damrak

Accell liet weten overeenstemming te hebben bereikt met een consortium onder leiding van KKR over een overnamebod van 58 euro per aandeel. De overnameprijs van het moederbedrijf van Batavus en Sparta biedt een premie van 26 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Het bod wordt unaniem gesteund door het bestuur van Accell.

Philips sloot 2021 af met een winst uit voortgezette activiteiten van 612 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 999 miljoen euro. De problemen met de slaapapneuapparaten zadelden het bedrijf op met een kostenpost van 719 miljoen euro, los nog van eventuele juridische kosten. In het slotkwartaal van het jaar was sprake van een 10 procent lagere omzet. Philips waarschuwde eerder al veel last te hebben van tekorten van elektronische componenten en krapte in de vrachtcapaciteit.

Zware verliesbeurt

De AEX-index lijkt licht lager te beginnen aan de laatste volle week van januari. Ook de andere Europese beurzen zullen in het rood openen na de zware verliesbeurt op vrijdag. In de Aziatische regio ging de aandelenmarkten maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds dik 1 procent door koersverliezen bij de Chinese techbedrijven.

Olie- en gasconcern Shell weet eveneens de aandacht op zich gericht. Topman Ben van Beurden zei in een interview met de Franse krant Le Figaro investeringsmogelijkheden ter waarde van 4 miljard euro te bekijken in Frankrijk.

Onderliggende groei

Ook Unilever blijft in de belangstelling staan. Steeds meer aandeelhouders hebben kritiek op de prestaties van het levensmiddelenconcern. Dit keer verklaarde pensioenuitvoerder APG te wachten op ‘een verbetering van de onderliggende groei van het bedrijf’. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat het investeringsfonds Trian Fund van de activistische belegger Nelson Peltz een belang heeft verworven in Unilever.

De euro was 1,1318 dollar waard, tegenover 1,1342 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 85,58 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 88,37 dollar per vat.