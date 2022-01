Investeerders lijven producent fietsen Batavus en Sparta in

Fietsenproducent Accell wordt overgenomen door een groep investeerders. Het consortium onder leiding van KKR heeft 1,6 miljard euro over voor het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta. De overname, die nog wel onder voorbehoud is in afwachting van de gebruikelijke goedkeuringen, wordt naar verwachting rond de zomer afgerond.

Accell verwacht met de nieuwe aandeelhouders sneller te kunnen groeien. Het hoofdkantoor blijft na de overname gewoon in Heerenveen staan. Ook voor het personeel heeft de overname geen effect, zo wordt in de verklaring gesteld.