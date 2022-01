British Airways dringt in Londen aan op reizen zonder beperkingen

Grote luchtvaartmaatschappijen hebben er in het Verenigd Koninkrijk op aangedrongen om reizen zonder beperkingen mogelijk te maken. Dat moet op z’n minst gelden voor mensen die zijn gevaccineerd, schreven onder meer British Airways en Ryanair in een brief aan de Britse minister van Volksgezondheid. Zo vinden ze dat recente beperkende maatregelen niet hebben geholpen bij het voorkomen van de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

Daarnaast riepen de vliegmaatschappijen op om grenssluitingen en vliegverboden uit te sluiten als reactie op toekomstige virusvarianten. Ze willen ook geen ‘toevluchten’ meer naar hotelquarantaines of universeel testen. De Britse luchtvaartsector wil dat de meeste algemene beperkingen worden opgeheven, net als eerder gebeurde voor onder meer de horeca.

Een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland wordt donderdag opgeheven. Het is dan niet langer verplicht om mondkapjes te dragen en ook de thuiswerkplicht en het coronatoegangsbewijs vervallen. Nadat de omikronvariant eind vorig jaar opdook bereikte het aantal coronabesmettingen begin januari een recordhoogte van 200.000 op een dag. Daarna zijn de aantallen gedaald.

De verwachting is dat de reisregels ook snel zullen worden versoepeld. Nu moeten reizigers bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een coronatest doen, ook al zijn ze gevaccineerd. Als die positief is, geldt er een quarantaineverplichting. De luchtvaartsector is hard getroffen door de pandemie. Vorig jaar lag het aantal internationale vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk nog 71 procent lager dan in 2019.