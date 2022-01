Techbedrijven onder druk op gemengde Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten maandag een gemengd beeld zien. Vooral de techbedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de aanhoudende koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Beleggers bleven daarnaast voorzichtig in afwachting van de belangrijke tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die dinsdag begint. Ook grote techbedrijven als Apple en Microsoft komen later in de week met resultaten naar buiten.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent in de plus op 27.588,37 punten. De Japanse techinvesteerder SoftBank, die grote belangen heeft in technologiebedrijven, behoorde tot de sterkste dalers met een min van 2,5 procent. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq zakte vrijdag 2,7 procent en is dit jaar al 11 procent kwijtgeraakt door de vrees dat de Federal Reserve de rente dit jaar sterk gaat verhogen om de inflatie aan te pakken. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor risicovollere beleggingen als aandelen en vooral voor techaandelen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de min. Alibaba zakte 5 procent. Vrijdag ging het Chinese webwinkelconcern ook al flink omlaag na berichten dat zijn financiële divisie Ant Group betrokken zou zijn bij een corruptieschandaal. Internetconcern Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus een groot belang heeft, verloor dik 1 procent en maaltijdbezorger Meituan daalde 1,6 procent. De Kospi in Seoul leverde 1,7 procent in en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent. De Chinese vastgoedonderneming Shimao dikte ruim 2 procent aan na berichten dat het noodlijdende bedrijf gesprekken voert over de verkoop van een groot project aan staatsbedrijf China Overseas Land & Investment. Beijing moedigt gezonde vastgoedbedrijven aan om projecten van worstelende branchegenoten over te nemen om de crisis in de sector op te lossen. Vastgoedontwikkelaar Evergrande, die gebukt gaat onder een enorme schuldenlast, won 5,5 procent.