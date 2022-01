WeChat-account Australische premier verdwenen

Het WeChat-account van de Australische minister-president Scott Morrison is verdwenen. Australische politici beschuldigen China ervan zich met het account bemoeid te hebben. ‘Wat de Chinese overheid gedaan heeft door het account van de minister-president af te sluiten, komt in feite neer op buitenlandse inmenging in onze democratie’, zei senator James Paterson, van dezelfde partij als Morrison.

Het account van Morrison lijkt te zijn vervangen door een account met de naam ‘Australian Chinese new life’. Die naam werd in oktober vorig jaar geregistreerd, maar uit de accountgeschiedenis zou blijken dat het om Morrisons account gaat.

WeChat is in China de dominante app voor het versturen van berichten. Morrison maakte het account in 2019 aan om makkelijker contact te kunnen leggen met de Chinese gemeenschap in Australië.

WeChat is eigendom van het Chinese technologiebedrijf Tencent en wordt regelmatig gecensureerd door de Chinese autoriteiten.