Activistische investeerder wil directeur Peloton wegsturen

Blackwells Capital LLC, een activistische investeerder, is van plan de mede-oprichter en directeur van Peloton John Foley weg te sturen. Blackwells wil ook dat het bedrijf op zoek gaat naar een potentiële koper. De investeerder heeft een belang van minder dan 5 procent in het bedrijf. The Wall Street Journal meldde het nieuws als eerste.