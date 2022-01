Zeer grote brand in paintballcentrum in Hillegom (Zuid-Holland)

In een paintballcentrum aan de Leidsestraat in het Zuid-Hollandse Hillegom is zondagavond rond 22.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en laat via een woordvoerder weten dat vooral wordt ingezet op het behoud van de woning naast de hal. De brandweer verwacht nog tot maandagochtend bezig te zijn met blussen voordat het sein brandmeester kan worden gegeven.

De rook die vrijkomt door de brand trekt over de wijk Elsbroek. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten. Een meetploeg van de brandweer houdt het rookbeeld in de gaten. Daarbij zijn geen verontrustende waarden gevonden. Maar de veiligheidsregio benadrukt op Twitter dat rook inademen altijd ongezond is.

Er komt volgens de beschikbare informatie geen asbest vrij bij de brand. Ook zijn er geen mensen, huisdieren of vee bij de brand gewond geraakt. De N208 en de kop van de N207 (nabij Hillegom) werden allebei afgesloten in verband met de brand en blijven dat ‘voorlopig’ ook nog, stelde de veiligheidsregio om 2.10 uur in de nacht van zondag op maandag.

Om 3.35 uur gaf de veiligheidsregio aan dat de bluswerkzaamheden zich nog richten op één laatste brandhaard. Maar die bevindt zich in een koelcel en is daardoor moeilijk bereikbaar. Maandagochtend arriveert er een kraan die de brandweerlieden zal helpen ook deze laatste brandhaard te bereiken. Bij die werkzaamheden kan opnieuw de nodige rookontwikkeling ontstaan.