Kabinet beraadt zich in Catshuis op versoepeling coronaregels

Een deel van het kabinet praat maandag in het Catshuis over verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarbij wordt vooral gekeken naar heropening van de horeca en de cultuursector. Dinsdag valt een definitief besluit en geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers naar verwachting weer een persconferentie.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft volgens ingewijden het kabinet geadviseerd de samenleving nagenoeg helemaal te heropenen, maar tot niet later dan 20.00 uur 's avonds en alleen onder strenge voorwaarden. Zo zou op veel plaatsen het coronatoegangsbewijs moeten worden getoond en een limiet moeten gelden op het aantal bezoekers.

Vooral de verplichte eindtijd van 20.00 uur zal naar verwachting nog veel discussie opleveren in het kabinet. Ondernemers in met name de cultuursector klagen al op voorhand dat zij er onder die voorwaarden weinig mee opschieten om weer open te mogen. De druk is hoog om op dat punt het OMT-advies niet te volgen.