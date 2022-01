Verdachten overval waardetransport Amsterdam weer voor de rechter

De rechtbank in Amsterdam buigt zich maandag in een nieuwe inleidende zitting over de gewapende roofoverval op een waardetransport van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, in mei vorig jaar. Er staan zeven verdachten terecht. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en diefstal met geweld van een grote hoeveelheid kostbare edelmetalen.

Op 19 mei vorig jaar werd bij het bedrijf op de Meeuwenlaan een waardetransportauto van Brink’s overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van Schöne vastgebonden. De daders gingen ervandoor met een buit van 14,5 miljoen euro, waarvan een deel nog zoek is.

Ze vluchtten in meerdere auto’s naar het dorp Broek in Waterland, boven Amsterdam, achtervolgd door een grote politiemacht. In een weiland in dat dorp schoot de politie een 47-jarige overvaller (een Fransman) dood en hield zij zes anderen aan. Agenten hebben verklaard dat de overvallers gericht op hen hebben geschoten.

Half november was de vorige pro-formazitting. Toen stonden er zes mensen voor de rechter, allen mannen uit België en Frankrijk. Kort daarvoor had het OM bekendgemaakt dat er nog twee verdachten waren opgepakt, een 20-jarige vrouw uit België en een 44-jarige man uit Parijs. Deze vrouw zit niet vast, de Fransman wel. Hij is toegevoegd als verdachte op de zitting van maandag.

De inhoudelijke behandeling van de zaak wordt in september verwacht.