Ruimtetelescoop James Webb arriveert op zijn bestemming

De nieuwe ruimtetelescoop James Webb komt maandag aan op zijn werkplek. Daar moet hij de komende decennia het heelal in kaart brengen en nieuwe ontdekkingen doen. Zo moet hij zoeken naar planeten waar misschien leven mogelijk is, naar verre sterrenstelsels en naar sporen van de oerknal. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro.