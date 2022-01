WHO: Europa nadert mogelijk einde pandemie

De omikronvariant heeft de Covid-19-pandemie in een nieuwe fase gebracht en zou deze in Europa kunnen beëindigen, zei directeur Hans Kluge van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zondag tegen het Franse persbureau AFP. ‘Het is aannemelijk dat de regio op weg is naar een soort pandemisch eindspel’, zei Kluge, die schat dat omikron tegen maart 60 procent van de Europeanen heeft besmet.