President Armenië kondigt vertrek aan

President Armen Sarkissian van Armenië heeft zijn vertrek als staatshoofd aangekondigd. De 68-jarige oud-premier werd in maart 2018 voor een termijn van zeven jaar gekozen, maar vindt dat hij in de - grotendeels symbolische - functie van president niet de instrumenten heeft om ‘de radicale processen in de binnen- en buitenlandse politiek te beïnvloeden in moeilijke tijden voor het volk en het land’.

Armenië is na een korte oorlog met buurland Azerbeidzjan in 2020 de controle over een groot deel van de enclave Nagorno-Karabach kwijtgeraakt. Dat gebied, dat deel is van Azerbeidzjan, stond sinds de jaren 90 onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië.

De rol van president in Armenië is grotendeels ceremonieel, maar Sarkissian reisde in oktober 2020 wel naar Brussel om het conflict in Nagorno-Karabach te bespreken. Hij probeerde de NAVO- en EU-leiders over te halen al het mogelijke te doen om de gevechten te stoppen.