Duizenden doen in Roermond mee aan kroegentocht

Duizenden mensen doen zondagmiddag in Roermond mee aan een alternatieve kroegentocht, georganiseerd door zeventien café’s en andere horecazaken in de Limburgse stad. Deze ‘Tour du Roer’ is uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Grote groepen staan voor de deelnemende horecazaken, waarbij mensen vaak geen 1,5 meter afstand houden en niemand mondkapjes draagt.