Duitse deelstaatpremiers verwachten geen soepelere coronaregels

Er liggen nu geen plannen op tafel om de huidige maatregelen te versoepelen, zei premier Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen tegen Der Tagesspiegel. Wüst legde uit dat het nu nog te vroeg is voor versoepelingen omdat het ziekenhuispersoneel door het grote aantal besmettingen is uitgeput. Stephan Weil, premier van Nedersaksen, zei dat het al goed nieuws is dat er gezien de huidige situatie geen strengere maatregelen aan de orde lijken te zijn.

Afgelopen week voorspelde minister van Gezondheid Karl Lauterbach dat de piek van het aantal besmettingen vermoedelijk pas half februari wordt bereikt met enkele honderdduizenden gevallen per dag. Hij waarschuwde dat veel zorg uitgesteld moet worden doordat het drukker gaat worden in de ziekenhuizen. Duitsland registreerde zondag 85.440 nieuwe coronabesmettingen.

In Duitsland gelden beperkende maatregelen voor toegang tot onder meer horeca. Vergaande maatregelen zoals de sluiting van scholen zijn niet van kracht.