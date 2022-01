Ivo van Hove roept nogmaals op: ook cultuursector moet open

In een oproep aan de premier van ons land zei Van Hove: ‘Wij willen open, dat wil iedereen, maar wij denken ook en hebben ook bewezen in de vorige twee jaar dat onze sector op een veilige manier open kan. En als er dan afwegingen gemaakt moeten worden, dan vinden wij dat die voor iedere sector gelijk moeten zijn. Als er dan toch maatregelen zijn, zijn we bereid die te volgen, maar enkel dit keer als die voor iedereen gelden.’

Zaterdag lekte via bronnen een nieuw OMT-advies uit. Daarin zou staan dat de samenleving weer tot 20.00 uur open kan. Zaterdag riepen zowel de bioscoop- als theatersector het kabinet op om voor filmzalen en theaters andere sluitingstijden te hanteren. De meest betrokken bewindslieden buigen zich maandag over het OMT-advies over de coronamaatregelen. Dinsdag geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers weer een persconferentie.