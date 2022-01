Betogers tegen coronabeleid verzamelen zich in Brussel

Op het Noordstation in Brussel verzamelen tegenstanders van het coronabeleid zich voor een betoging die via de Europese wijk richting het Jubelpark voert. De organisatoren verwachten tienduizenden deelnemers uit België en andere landen. Iedereen die het station Brussel-Noord uitkomt, wordt door de politie gefouilleerd, aldus Belgische media.

‘Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen’, zei Tom Meert, voorzitter van medeorganisator Europeans United tegen de zender VRT. Hij benadrukte dat de betogers zich vooral willen uitspreken tegen ‘de ondemocratische manier’ waarop de maatregelen tot stand zijn gekomen.

Eerdere betogingen in Brussel tegen de coronamaatregelen liepen uit de hand. Om de betoging dit keer in goede banen te leiden zetten de organisatoren zelf stewards in. Ook heeft de politie verschillende delen van Brussel afgesloten.