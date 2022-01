Hermans voelt ongemak bij rol ex-lid Hofstadgroep bij VVD

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sophie Hermans voelt zich ‘ongemakkelijk’ bij de rol die Soumaya Sahla, veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie, speelt binnen haar partij. Dat zegt zij in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Sahla behoorde tot de Hofstadgroep, het terroristische netwerk waar ook de moordenaar van filmmaker en columnist Theo van Gogh bij betrokken was. Zij werd in 2014 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Inmiddels zet zij zich in om radicalisering tegen te gaan en is zij als tafelvoorzitter actief binnen de VVD.

De rol van Sahla binnen de grootste regeringspartij leidde afgelopen week tot verhitte discussies in het debat over de regeringsverklaring. PVV-leider Geert Wilders, die al jaren wordt beveiligd wegens ernstige bedreigingen uit radicaal-islamitische hoek, viel de VVD hard aan. Hij stelde daarbij dat zijn eigen veiligheid in het geding zou zijn.

Hermans benadrukt opnieuw dat Sahla niet voor de VVD-fractie werkt en geen toegang heeft tot het Tweede Kamergebouw. Maar zij erkent ook dat zij ‘in haar maag zit’ met de kwestie. ‘Ik vind dat wij hier over na moeten denken, en dat doen we ook.’