Britse vicepremier: troepen naar grens Rusland onwaarschijnlijk

Het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat Londen Britse militairen naar de Russische grens stuurt, mocht het Kremlin Oekraïne binnenvallen en daar een pro-Russische regering installeren. De Britse premier Dominic Raab zei dat zondag in een interview met de Britse zender Sky News.

Raab voegde eraan toe dat het Verenigd Koninkrijk ‘schouder aan schouder met Oekraïne staat’ en betrokken is bij trainingsprogramma’s die er aan moeten bijdragen dat Oekraïne zich beter kan verdedigen tegen mogelijke agressie van Rusland.

De Britse regering zegt informatie te hebben dat Rusland een pro-Russische regeringsleider in Oekraïne aan de macht wil helpen, terwijl het ondertussen de opties openhoudt voor een invasie van zijn buurland. In een verklaring die het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond publiceerde, staat dat de oud-parlementariër Evgeni Moerajev een potentiële kandidaat is voor de post. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de berichten ‘desinformatie’.

Niet logisch

Moerajev ontkende tegenover de Britse krant The Guardian dat Moskou hem op het oog heeft om de regering van Oekraïne te leiden. ‘Het lijkt me niet erg logisch. Rusland heeft mij verbannen. En niet alleen dat, ook het geld van een bedrijf van mijn vader is in beslag genomen.’

Rusland heeft tienduizenden troepen verzameld aan de grens met Oekraïne. Westerse landen vrezen een Russische inval en hebben president Poetin herhaaldelijk gewaarschuwd voor zware repercussies. Volgende week spreekt de Britse premier Boris Johnson de leiders van de G7, de zeven machtigste industrielanden, over nieuwe sancties tegen Rusland. Het Kremlin ontkent aanvalsplannen te hebben.