IS claimt bloedige aanslag in westen van Afghanistan

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bloedige aanslag in een overwegend sjiitische voorstad van Herat, in het westen van Afghanistan. De terreurorganisatie blies zaterdag een minibus op, waardoor zeven inzittenden om het leven kwamen. Zeker negen anderen raakten gewond. Onder de slachtoffers waren veel vrouwen.

De politie vermoedt dat de bom onder het voertuig was bevestigd. Dat werd in het verleden veelal gedaan door de Taliban, die de macht in het land vorig jaar augustus hebben overgenomen. Hun even extremistische vijanden kiezen steeds vaker dezelfde terroristische methode en hebben inmiddels tal van aanslagen geclaimd. IS is sinds begin 2015 actief in Afghanistan.