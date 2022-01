Topman Pfizer prefereert jaarlijkse vaccinatie boven boosteren

Albert Bourla, de topman van het farmaceutische bedrijf Pfizer Inc, heeft zaterdag gezegd dat jaarlijks inenten tegen Covid-19 de voorkeur geniet boven het frequenter geven van een boosterprik in de strijd tegen de coronapandemie. Het vaccin van Pfizer/BioNTech beschermt goed tegen ernstig ziek worden of overlijden door de zwaar gemuteerde omikronvariant, maar is minder effectief in het voorkomen van virusoverdracht.

Door de enorme toename van de besmettingsgevallen hebben verscheidene landen het boosterprogramma uitgebreid of de periode tussen de vaccinaties ingekort in een poging de snelle verspreiding een halt toe te roepen. In een interview met de Israëlische zender N12 News werd de mening van Bourla gevraagd over een regelmatige herhalingsdosis elke vier of vijf maanden.

‘Dat zou geen goed scenario zijn. Ik hoop op een vaccin dat je een keer per jaar krijgt toegediend’, reageerde Bourla. ‘Eens per jaar. Het is gemakkelijker mensen ervan overtuigen die te nemen. Het is ook gemakkelijker te onthouden. Dus vanuit het perspectief van de volksgezondheid is dat een ideale situatie. We kijken of we een vaccin kunnen ontwikkelen dat beschermt tegen omikron en de andere varianten niet vergeet. Dat zou een oplossing kunnen zijn’.

Bourla vertelde dat Pfizer mogelijk in maart een aangepast vaccin tegen omikron ter goedkeuring kan voorleggen en daarna tot massaproductie kan overgaan. Amerikaanse studies geven aan dat een derde dosis mRNA-vaccin een sleutel is om omikron te bestrijden, met 90 procent bescherming tegen ziekenhuisopname. Israëlische onderzoekers stelden vast dat een vierde prik voor een nog hogere concentratie antilichamen zorgt maar de omikronvariant toch niet voldoende lijkt af te weren. Niettemin wordt zo’n tweede booster aanbevolen voor risicogroepen.