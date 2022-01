ID&T: alleen volledige heropening evenementensector is acceptabel

Het is onacceptabel als de evenementenbranche niet op korte termijn weer volledig open gaat. Dat zegt Ritty van Straalen, CEO van festivalorganisator ID&T Groep, in een reactie op het zaterdag uitgelekte OMT-advies waarin staat dat de samenleving weer tot 20.00 uur open kan. ‘Kom met werkbare versoepelingen en niet deze symboolpolitiek’, stelt Van Straalen tegenover het ANP.

‘Onze industrie is inmiddels al bijna twee jaar volledig dicht en aan perspectief ontbreekt elk spoor’, zegt de algemeen directeur van de organisatie achter evenementen als Mysteryland, Defqon.1 en Awakenings. ‘De toekomst voor de evenementenbranche is in groot gevaar en een heropening op 100 procent capaciteit op korte termijn is de enige weg om de branche in leven te houden.’

Van Straalen wil dan ook opnieuw een dringend beroep doen op het kabinet om op korte termijn met een volwaardig en realistisch plan voor de evenementensector te komen, zoals ook gezegd in december. ‘Een plan dat perspectief biedt op een leven met het virus en waarin wij een voorbeeld nemen aan de landen om ons heen. Zonder lockdowns. Eén waar rekening gehouden wordt met het mentale welzijn van jongeren en jongvolwassenen, die aantoonbaar lijden onder de huidige maatregelen’, aldus CEO Van Straalen.

De meest betrokken bewindslieden buigen zich maandag over het OMT-advies. Dinsdag geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers weer een persconferentie.