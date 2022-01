Ook Spanje stuurt gevechtsvliegtuigen naar Bulgarije

Deze week maakte defensieminister Kajsa Ollongren bekend dat Nederland, naast een amfibisch transportschip met landingsvaartuigen en helikopters, twee F-35’s beschikbaar stelt voor dezelfde missie in Bulgarije. In de voorbije jaren waren er regelmatig Russische provocaties in de Zwarte Zee. Recent is de spanning in de regio hoog opgelopen door troepenconcentraties van het Kremlin bij de Oekraïense grens. De NAVO houdt rekening met een invasie.

Bulgarije heeft luchtsteun nodig omdat het leger zelf niet over moderne straaljagers beschikt. President Roemen Radev, in november herkozen, wees vrijdag de Russische eis NAVO-troepen terug te trekken uit het voormalige Oostblokland van de hand als ‘onacceptabel en ongegrond’. Hij begon zaterdag aan zijn tweede termijn van vijf jaar met een ceremoniële militaire parade in het centrum van Sofia.