Ministerie: nu geen reden voor vertrek ambassadestaf Oekraïne

‘We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten en wegen steeds af welke stappen we moeten nemen’, aldus het ministerie. ‘Daarbij bekijken we uiteraard ook of er aanleiding is om medewerkers van de ambassade te laten vertrekken. Op dit moment is daar geen aanleiding toe.’

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens Fox News familieleden van ambassademedewerkers opgeroepen Oekraïne te verlaten wegens de oplopende spanningen aan de grens met Rusland. Bild meldt daarnaast dat Duitsland voorbereidingen treft voor een mogelijke evacuatie.

Voor het grootste deel van Oekraïne geldt wegens de spanningen met Rusland en de situatie rond het coronavirus een oranje reisadvies. Dat betekent dat reizen die niet strikt noodzakelijk zijn worden ontraden. Voor de conflictgebieden Donetsk, Loegansk en de Krim is de kleurcode rood, wat betekent dat alle reizen daarheen worden afgeraden.