Duizenden Zweden betogen tegen vaccinatiepas

In de twee grootste steden van Zweden zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de vaccinatiepas. De politie had gewaarschuwd voor mogelijke rellen, maar de optochten verliepen kalm.

De binnenlandse veiligheidsdienst Säpo had zorgen uitgesproken over mogelijke confrontaties tussen neonazigroeperingen en tegenstanders in de hoofdstad Stockholm. Daar waren ongeveer 9000 man op de been voor een mars georganiseerd door een groep die zich de Vrijheidsbeweging noemt. In Göteborg werden 1500 demonstranten geteld. Uit voorzorg hadden sommige vaccinatiecentra vroegtijdig hun deuren gesloten, maar er werden geen ongeregeldheden gemeld.

De pas is sinds ruim een week verplicht bij bijeenkomsten binnen met meer dan vijftig mensen en kan worden gevraagd door restaurants, musea en sportscholen. ‘Het maakt niet uit hoe vaak ze zeggen dat vaccinatie niet verplicht is, het gaat erom dat je rechten in de maatschappij verliest’, zei een van de betogers over de pas.

De afgelopen week werden rond de 40.000 coronabesmettingen per dag geregistreerd. Ruim 83 procent van de 12-plussers in het Scandinavische land is gevaccineerd. Zweden viel in het begin van de pandemie op door geen lockdown in te voeren en de scholen open te houden, maar in te zetten op afstand houden en thuiswerken. In een latere fase werden wel strenge maatregelen getroffen, waaronder inreisverboden.