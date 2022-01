ILT: ook statiegeld op sapflessen met toegevoegde suiker of water

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft geoordeeld dat de statiegeldplicht ook geldt voor flessen sap waaraan suiker of water is toegevoegd. Dat heeft de inspectie laten weten aan het consumentenprogramma Kassa. Het niet naleven van de statiegeldplicht wordt per direct verboden, de ILT geeft aan vanaf juni hierop te gaan handhaven.