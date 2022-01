Media: VS roepen familie ambassadepersoneel terug uit Oekraïne

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de familieleden van het ambassadepersoneel in Oekraïne opgeroepen dat land te verlaten. De evacuatie begint maandag al. Dat heeft Fox News te horen gekregen van functionarissen in Washington.

De VS houden rekening met een Russische inval in Oekraïne. President Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens en de marine oefent in de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Het Kremlin wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en garandeert dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap.