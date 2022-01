KHN: blij met uitgelekt OMT-advies over heropening

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de horeca en de cultuursector tot 20.00 uur weer open te laten gaan. Dat laat een woordvoerder van KHN weten in een reactie. Aan de heropening zouden wel de voorwaarden zitten die nu ook al gelden, zoals het gebruik van coronatoegangsbewijzen, verplichte zitplaatsen in de horeca en beperkingen aan bezoekersaantallen.

KHN geeft aan zich de afgelopen tijd enorm hard te hebben gemaakt voor een veilige heropening van de horeca en heeft met een eigen routekaart ingezet op een heropening met een toegangsstop om 22.00 uur, wat betekent dat er tot 22.00 uur gasten een horecazaak kunnen betreden. Met de sluitingstijd van 20.00 uur die in het OMT-advies genoemd wordt, blijft de nachthoreca dus wel dicht, merkt KHN op.

‘De versoepelingen die, volgend op het OMT-advies, hopelijk dinsdag aangekondigd gaan worden zijn een mooie vervolgstap richting volledige heropening, maar wel een met gemengde gevoelens. Voor ondernemers die hun zaak nog gesloten moeten houden, bijvoorbeeld Clubs & Nightlife-bedrijven, of geen tot nauwelijks inkomsten hebben, is er nog steeds geen perspectief. Hotels hebben het zwaar door het nagenoeg stilleggen van (buitenlands) toerisme en zakelijk verkeer en voor (party)cateraars blijft het een beperking dat er nog niet gesproken wordt over evenementen’, schrijft KHN in een verklaring.

Goede stap

De Rotterdamse horecaondernemer Herman Hell zegt in een reactie dat het ‘een goede eerste stap zou zijn richting het ouderwetse normaal’. ‘Ik hoop dat het kabinet positief kijkt naar dat OMT-advies.’ Hell zou wel graag zien dat de horeca tot 20.00 uur mensen zou kunnen ontvangen die dan tot 22.00 uur binnen mogen blijven. Ook hoopt hij dat de restricties voor horecabezoek zoveel mogelijk beperkt worden.

Zijn Amsterdamse collega Won Yip pleit er ook voor dat de horeca vanaf 20.00 uur geen nieuwe gasten meer mag binnenlaten en dan tot 22.00 uur open kan blijven. ‘Dat lijkt me de meest ideale oplossing. Die mensen zijn toch al binnen.’ Hij stelt dat het kabinet met een dergelijk besluit het vertrouwen van de horeca zou kunnen terugwinnen.