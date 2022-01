Robbie Williams veilt werken Banksy uit eigen collectie

Het gaat om drie bekende schilderijen van de Britse kunstenaar. Zo verkoopt Williams Kissing Coppers, van twee politiemannen die elkaar zoenen, Vandalised Oils (Choppers), een klassiek olieverfschilderij van een landschap waarboven legerhelikopters vliegen, en Girl With Balloon, van een meisje dat haar rode ballon verliest.

De zanger verzamelt werken van Banksy en kreeg de drie doeken van de kunstenaar zelf. De schilderijen combineren voor Williams drie dingen waar hij erg van houdt. ‘Hiphopcultuur, stoutheid en comedy.’ De zanger verkoopt ze om een eigen ‘kunstproject’ te financieren en om ruimte vrij te maken om weer nieuwe kunst te kopen.

Voorafgaand aan de veiling worden de werken van zaterdag tot en met vrijdag tentoongesteld bij Sotheby’s in New York. Daarna volgt de vestiging in Hongkong. In Londen zijn de doeken vanaf 22 februari tot aan de veiling op 2 maart te zien.