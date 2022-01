Chef Duitse marine vliegt uit de bocht met opmerking over Poetin

De Duitse regering heeft afstand genomen van uitspraken van marinebaas Kay-Achim Schönbach over de Russische president Vladimir Poetin en het conflict rond Oekraïne. Hij had in een video gezegd dat Poetin respect verdient en Oekraïne het door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim nooit zal terugkrijgen.

Volgens het ministerie van Defensie in Berlijn zijn die opmerkingen niet in overeenstemming met het standpunt van de regering en kunnen ze westerse pogingen de situatie te de-escaleren verzwakken. ‘Admiraal Schönbach zal de gelegenheid krijgen zijn meningen te uiten tegenover de defensiechef’, aldus een woordvoerder.

‘Wat hij echt wil is respect’, zei Schönbach over Poetin. ‘En mijn God, iemand respecteren is niet duur, zelfs kosteloos. Het is makkelijk hem het respect te geven dat hij wenst, en waarschijnlijk ook verdient’, aldus de militair.

Spijt

De betreffende video verscheen op YouTube en werd uitgebreid besproken in Duitse media. Schönbach heeft spijt betuigd voor zijn uitlatingen, die hij een fout noemt. Hij had naar eigen zeggen zijn persoonlijke mening gegeven bij een denktankdiscussie in India. Het Oekraïense buitenlandministerie had Duitsland opgeroepen de uitspraken te verwerpen.

De opmerkingen komen op een gevoelig moment nu Rusland meer dan 100.000 militairen heeft samengetrokken bij de Oekraïense grens. Westerse landen vrezen een inval en hebben Poetin al vele malen gewaarschuwd voor zware repercussies als dat gebeurt. Het Kremlin ontkent aanvalsplannen, maar wil wel dat NAVO-troepen zich terugtrekken uit het oosten van Europa en de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van het bondgenootschap.

De marinechef erkende wel dat er iets moet worden gedaan tegen Ruslands acties, maar tekende aan dat de in 2014 geannexeerde Krim nooit meer zal worden teruggegeven. ‘Dat is een feit.’ Het Westen eist dat de inlijving ongedaan wordt gemaakt.