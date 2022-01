Laboratoriumapen ontsnapt na truckongeluk in VS

Door een crash van een vrachtwagen vol apen, bestemd voor laboratoriumonderzoek, zijn vier dieren ontsnapt. Het ongeluk gebeurde op route 54 nabij de Amerikaanse stad Danville in de staat Pennsylvania. De politie waarschuwde de lokale bevolking uit de buurt te blijven en opende de jacht. Drie van de gevluchte langstaartmakaken konden betrekkelijk snel worden gevangen, maar één was zaterdag nog spoorloos, zei een woordvoerder in de media.

In de truck zaten honderd primaten, die op weg waren naar een lab in Florida. Volgens The New York Times is er veel vraag naar deze makaken, die in gevangenschap 30 jaar oud kunnen worden, voor onderzoek naar vaccins tegen onder meer coronavirussen. Hun prijs kan oplopen tot ruim 8000 euro per dier.

De internationale dierenrechtenorganisatie PETA zei in een verklaring dat de apen sowieso al in levensgevaar verkeerden, ‘op weg naar een lab om te worden gekooid, gemarteld en gedood’. ‘Deze verdwenen dieren zijn ongetwijfeld bang en misschien gewond. Ze kunnen bovendien virussen bij zich hebben die overdraagbaar zijn op mensen. Bij apen in labs zijn onder meer besmettingen met tuberculose, cholera en de MRSA-bacterie geconstateerd.’