Hongkong wijt coronapiek mede aan besmette hamsters uit Nederland

Hongkong heeft mede als gevolg van met corona besmette hamsters uit Nederland te maken met een uitbreiding van het aantal coronagevallen, zegt leider Carrie Lam. Zij vreest dat het aantal infecties exponentieel toeneemt in dichtbevolkte delen van de Chinese metropool, met name in het district Kwai Chung, waar inmiddels 105 besmettingen zijn vastgesteld.

Daar moet een tweede blok appartementen, met meer dan 2000 bewoners, vijf dagen in lockdown. Eten wordt drie keer per dag geleverd en bewoners worden massaal getest. In totaal worden zo’n 35.000 inwoners van het gebied geraakt door de maatregelen.

Inwoners van de miljoenenstad wordt op het hart gedrukt bijeenkomsten te mijden in aanloop naar het Chinese nieuwjaar. Hongkong kende vorig jaar nauwelijks coronagevallen door de strenge inreisregels, maar recentelijk grijpt het coronavirus om zich heen. Scholen en sportstudio’s zijn dicht en restaurants moeten om 18.00 uur sluiten. De kans is klein dat de beperkingen zoals eerder gepland op 4 februari kunnen worden opgeheven, zei stadsbestuurder Lam na beraad met gezondheidsfunctionarissen.

Toename

De gezondheidsautoriteiten gaven dinsdag het bevel 2000 knaagdieren te laten afmaken nadat uit Nederland geïmporteerde hamsters het coronavirus onder de leden bleken te hebben. De eigenaresse van een dierenwinkel was besmet geraakt, met infecties van anderen tot gevolg. Dit heeft volgens Lam geleid tot een toename van het aantal besmettingen met de deltavariant, terwijl ook de omikronvariant in opmars is.

Het ruimingsbevel veroorzaakte onrust en zelfs paniek onder hamsterbezitters. Iedereen die na 22 december een knaagdiertje kocht, werd opgeroepen het in te leveren. Honderden mensen in Hongkong hebben aangeboden de huisdieren te adopteren. Lam toont begrip, maar benadrukt dat het indammen van de pandemie het voornaamste publieke belang is. Volgens wetenschappers is er tot nu toe geen bewijs dat corona van huisdieren op mensen is overgesprongen.