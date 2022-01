Monarchvlinder: de koning van de vlinders

In de Verenigde Staten zou je meer geluk kunnen hebben: de monarchvlinder is de bekendste vlinder daar. Hij is groter dan de vlinders die wij hier hebben. De vleugels van een monarchvlinder kunnen samen wel tien centimeter breed zijn. Die grote vleugels kan-ie goed gebruiken, want monarchvlinders in Noord-Amerika leggen grote afstanden af. Ze verhuizen elk jaar twee keer: eerst naar het warmere zuiden voor de winter, soms zelfs tot in Mexico. En in de lente vliegen ze weer terug naar hun oude thuis in het noorden, bijvoorbeeld in Canada of de bergen van de Rocky Mountains. Daar zijn ze lang mee bezig, want ze vliegen ongeveer negen kilometer per uur. Dat is ongeveer de snelheid die jij hebt als je rustig gaat hardlopen.

