Lufthansa zou belang van 40 procent in Italiaanse ITA willen

Mogelijk kan het plan binnen enkele dagen naar buiten worden gebracht. Daar zou dan wel goedkeuring voor moeten komen van de Europese Commissie, aldus de krant. De partijen zijn volgens het dagblad dichtbij overeenstemming over de financiële samenwerking. Ook zouden ze de luchthaven Fiumicino van Rome willen gaan inzetten als hub voor vluchten naar Afrika en delen van de Verenigde Staten.

ITA-voorzitter Alfredo Altavilla had eerder al gezegd graag onderdeel te willen worden van Lufthansa. ITA is sinds 15 oktober operationeel als opvolger van Alitalia, dat ten onder ging na jarenlang verliezen te hebben geleden. De nieuwe maatschappij heeft ongeveer een kwart van het personeel en een aantal van de vliegtuigen van Alitalia overgenomen. Daarbij is flink gesneden in het aantal routes.

Lufthansa had bij de lancering van ITA verklaard dat het bereid was tot besprekingen over commerciële samenwerking met de Italianen.