Bloomberg: miljardenbod voor grote warenhuisketen Kohl’s

Het bod komt van een groep investeerders geleid door Acacia Research, aldus de bronnen. Het bod bedraagt naar verluidt 64 dollar per aandeel in contanten. Dat is 37 procent meer dan de slotkoers van Kohl’s op vrijdag op Wall Street. Acacia zou al een belang van minder dan 5 procent hebben in het warenhuisbedrijf. Acacia wordt financieel gesteund door het grote beleggingsfonds Starboard Value.

Onlangs drong de activistische investeerder Macellum Advisors in een brief aan de aandeelhouders van Kohl’s aan op veranderingen in het bestuur of een verkoop van de onderneming. Acellum, dat ook bijna 5 procent van het winkelbedrijf bezit, vindt dat de beurskoers van Kohl’s veel te laag ligt en dat de keten meer moet doen om de financiële prestaties te verbeteren.