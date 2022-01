FNV: 500 zorgverleners bijna 2 jaar thuis met langdurige Covid

In de eerste drie weken na de opening van het meldpunt ontving FNV 2087 meldingen. 70 procent van deze mensen denkt op het werk met corona besmet te zijn geraakt.

FNV wil dat er snel een oplossing komt voor de mensen die binnenkort twee jaar ziek zijn. Zij dreigen volgens de vakbond hun baan te verliezen en zullen dan financieel flink moeten inleveren. Vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Vanaf maart aanstaande is de eerste groep getroffen mensen al twee jaar ziek. Zij hebben al een brief van het UWV ontvangen. FNV wil daarom dat er met spoed werk gemaakt wordt van een financiële tegemoetkoming voor deze zorgwerkers die in de frontlinie stonden en soms nog steeds staan.’

Weinig begrip

Mensen met langdurige Covid kunnen klachten houden als vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, of geestelijke klachten zoals depressie en vergeetachtigheid. FNV stelt op basis van kwalitatief onderzoek dat er weinig begrip is voor mensen met langdurige Covid en de druk om weer te gaan werken hoog is.

FNV wil een tegemoetkomingsfonds voor zorgverleners die langdurige Covid hebben opgelopen. ‘Dit zou vergelijkbaar kunnen zijn met de fondsen die we in Nederland al kennen voor de beroepsziekten OPS (schildersziekte) en asbestziekten.’ De verschillende partijen waar mensen mee te maken krijgen als ze langdurig ziek zijn, zoals het UWV, werkgevers en verzuimcoaches, moeten bovendien beter samenwerken, vindt de vakbond.

Op dit moment krijgen volgens FNV alleen zorgverleners die door een coronabesmetting op de ic zijn beland een tegemoetkoming, of hun naasten bij een overlijden.