Schuld belijden voor het pensioenfonds

Predikanten en kerkelijk werkers die in dienst zijn van de Protestantse Kerk bouwen hun pensioen op bij PFZW. Dit pensioenfonds investeert voor miljarden in olie en gas, en dat voelt voor zeker acht predikanten als een steen in de maag. Daarom hielden ze vrijdagmorgen een dienst van schuldbelijdenis bij het hoofdkantoor in Zeist, in de hoop het pensioenfonds op andere gedachten te brengen. ‘Ik heb het zondags over naastenliefde als kern van het christelijk geloof, maar intussen draag ik er met mijn pensioenopbouw aan bij dat de levens van naasten worden verwoest door klimaatverandering’, zegt dominee Sifra Baayen, die bij de dienst aanwezig was. ‘Dat voelt echt ontzettend wrang. Met onze schuldbelijdenis willen we dat uitspreken, maar ook oproepen tot collectieve bekering. Zonder de bekering van grote financiële spelers zoals PFZW komen we er niet.’ De predikanten spoten met afwasbare krijtverf ook enkele leuzen op de ramen van het kantoor, en hebben aangeboden deze volgende week weer te verwijderen. <