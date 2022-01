Betogers tegen abortus in Washington hopen op hooggerechtshof

Tienduizenden mensen betogen in Washington tegen abortus. De sfeer tijdens de jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’ is deze keer optimistischer dan in voorgaande jaren. Veel betogers zien uit naar besluiten van het overwegend conservatieve hooggerechtshof. Dat lijkt geneigd een vonnis te gaan herzien, waarmee in 1973 feitelijk het doden van de foetus tot de leeftijd van circa 24 weken werd gelegaliseerd.

Een aantal betogers heeft de boodschap ‘ik ben van de generatie van na Roe’ meegenomen met een verwijzing naar het vonnis in de zaak rond Jane Roe uit Dallas over het recht op zwangerschapsonderbreking. Demonstranten menen dat nu ‘de toekomst anti-abortus is’, omdat enkele opperrechters in december hebben laten doorschemeren dat ze de zaak Roe mogelijk terzijde schuiven in een rechtszaak over abortus uit de staat Mississippi.

Jane Roe was een schuilnaam voor de vijf jaar gelden overleden Norma McCorvey, die in 1970 in Texas haar zwangerschap wilde beëindigen. De zaak in Texas en vervolgens voor het hooggerechtshof duurde veel te lang voor de gewenste abortus en het kind werd geboren en aan een echtpaar in Dallas afgestaan. Eind jaren tachtig wilde McCorvey alsnog herenigd worden met haar kind en ontpopte zich daarbij als tegenstander van zwangerschapsonderbreking.