John de Mol: onbedoeld indruk gewekt schuld bij vrouwen te leggen

John de Mol heeft in de aflevering van BOOS ‘volledig onbedoeld’ de indruk gewekt dat hij ‘de schuld bij vrouwen’ neerlegt. Dat laat de Talpabaas weten in een verklaring. De Mol zegt zich ‘rot geschrokken’ te zijn door alle reacties op de uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Hij doelt daarmee met name op de advertentie in het AD, geplaatst door vrouwen die werken bij Talpa. In de paginagrote advertentie staat de tekst ‘Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’.