Werkgevers: op werkvloer moet helder zijn wat gepast gedrag is

Het moet glashelder zijn welk gedrag gepast is op de werkvloer. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de wantoestanden bij talentenjacht The Voice of Holland. ‘Zero tolerance. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen op het werk’, laten de brancheverenigingen weten in een toelichting.