Twintig tips na oproep camerabeelden in zaak-Dean

De oproep voor camerabeelden over de ontvoering en dood van het 4-jarige Belgische jongetje Dean heeft geleid tot twintig tips. Dat meldt de politie. De banneractie, waarbij via een advertentie op internet het opsporingsbericht onder de aandacht van het publiek wordt gebracht, wordt vrijdag in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen voortgezet.

De politie meldde donderdag op zoek te zijn naar de camerabeelden, en zette daarbij onder meer de banneractie in. De twintig tips komen bovenop de ruim honderd meldingen die de politie kreeg sinds het politieonderzoek naar de vermissing van het kindje startte. Bij de recente tips zitten volgens de politie meldingen met camerabeelden en suggesties waar mogelijk camerabeelden beschikbaar zijn. Ook kwamen er meldingen binnen bij de politie van voorbijgangers die op de Oosterscheldekering waren geweest.

Het lichaam van Dean werd maandagavond op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland gevonden. In de zaak zitten Dave De K. en zijn 25-jarige Nederlandse vriendin Romy W. vast. Dean logeerde bij De K. en W. in Sint-Gillis-Waas, op een paar kilometer van de grens met Zeeuws-Vlaanderen, toen hij voor het laatst levend werd gezien. De politie houdt er volgens Belgische media ernstig rekening mee dat Dean al in België is omgebracht.

Groot belang

De politie stelt een grote mate van betrokkenheid te merken. ‘Mensen zijn bereid om mee te denken en informatie te delen. De politie bedankt iedereen hiervoor. Iedere tip kan van groot belang zijn voor het politieonderzoek.’

De politie doet vrijdag een herhaalde oproep om camerabeelden die overeenkomen met de tijdstippen en de route van de verdachte te delen. Op YouTube is een video gezet over die route en tijdstippen.