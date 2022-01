Minister Wiersma: quarantaineregels dramatisch voor onderwijs

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldde donderdag dat bijna een kwart van de leerlingen niet naar school gaat, grotendeels vanwege corona. Een week eerder ging het nog om 9 procent. Volgens Wiersma is het nu ‘heel ingewikkeld’ voor scholen om nog goed onderwijs te kunnen geven. ‘Leerlingen moesten al vaak genoeg thuisblijven vanwege corona’, zegt de minister. ‘Bovendien komen er examens aan.’

Welke wijzigingen van de regels er mogelijk zijn, weet Wiersma nog niet. Daarom heeft hij het OMT ook om advies gevraagd. Wel staat de veiligheid van zowel de leerlingen als de docenten in de klas voorop, benadrukt hij. Scholen die zelf uitzonderingen verzinnen op de coronaregels, moedigt hij niet aan. ‘We hebben de regels om besmettingen en verspreiding tegen te houden en het is belangrijk dat iedereen zich eraan houdt.’ Maar als de regels tot ontwrichting leiden, ‘dan zijn we het aan onze stand verplicht er alles aan te doen om die klassen op school te houden’.