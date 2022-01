Tientallen bedreigingen bij Almeerse stichting na uitzending BOOS

Stichting Broodje Hagelslag in Almere heeft online tientallen bedreigingen ontvangen na de uitzending van BOOS over het grensoverschrijdende gedrag bij het programma The Voice of Holland. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep Flevoland. Ali B is ambassadeur van de stichting. Tegen de zangcoach van het programma zijn twee aangiftes gedaan.