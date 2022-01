Netflix krijgt tik op Wall Street na tegenvallende groeicijfers

Netflix is vrijdag flink lager gezet op Wall Street. Beleggers waren niet te spreken over het tegenvallende aantal nieuwe abonnees van de videostreamingdienst. Met 8,3 miljoen bleef dat achter bij de eigen verwachtingen van Netflix. Voor het lopende kwartaal rekent Netflix zelf op een aanwas van maar 2,5 miljoen nieuwe gebruikers.

De reden voor die afname is een toegenomen concurrentie. Zo hebben veel consumenten nu naast Netflix ook de keuze uit streamingdiensten als Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video en HBO en daarnaast nog lokale alternatieven. Bovendien is de sterke groei die Netflix tijdens de coronapandemie doormaakte nu mogelijk uitgewerkt. Het aandeel Netflix daalde meer dan 21 procent. Andere mediabedrijven die veel met streaming doen daalden mee. Zo ging Disney 5 procent omlaag, verloor ViacomCBS 2,8 procent en leverde Roku 3,5 procent in.

Peloton toonde herstel en won ruim 9 procent. De fabrikant van fitnessapparatuur voor thuisgebruik kelderde een dag eerder 24 procent. Het bedrijf zou volgens zakenzender CNBC de productie van hometrainers en loopbanden tijdelijk opschorten vanwege een sterk afgezwakte vraag. Dat ontkende Peloton, maar het verlaagde de verwachtingen voor 2022 wel fors. Ook gaat het banen schrappen om de kosten te verlagen.

Rentevrees

De markten bleven daarnaast in de ban van de rentevrees. De rentes op de obligatiemarkten zitten in de lift door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief dit jaar flink gaat verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor risicovollere beleggingen als aandelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 34.682 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4464 punten. De Nasdaq daalde 0,5 procent tot 14.077 punten. De techgraadmeter zakte daarmee verder in het zogeheten correctiegebied. Dat wil zeggen dat de index ruim 10 procent is kwijtgeraakt ten opzichte van het hoogtepunt in november. Voor de week koerst de Nasdaq op een verlies van bijna 5 procent. Dat zou het grootste weekverlies zijn sinds oktober 2020.

De euro was 1,1356 dollar waard, tegenover 1,1337 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 84,85 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 87,53 dollar per vat.