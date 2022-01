Ruim 57.000 nieuwe coronagevallen, terwijl achterstand toeneemt

Het aantal positieve tests stijgt zo snel, dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden. De achterstand is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests over vier dagen. Dit zijn besmettingen die in de afgelopen dagen zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden geregistreerd. Op donderdag was de achterstand ongeveer 27.000 gevallen over drie dagen.

