Politie houdt verdachte aan in moordonderzoek Rosleny Magdalena

De politie heeft afgelopen woensdag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena. Zij werd op 17 november 2016 in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht en overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

De politie heeft de familie op de hoogte gesteld van de aanhouding en maakt verder niets bekend over de identiteit van de verdachte. De aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat er alleen contact mag zijn met de advocaat.

In het programma Opsporing Verzocht heeft de politie meerdere keren gevraagd naar meer informatie en getuigenverklaringen. In een uitzending begin 2017 bleek dat er mogelijk een fietser betrokken was bij de dood van de vrouw. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw op de bewuste ochtend mogelijk is opgewacht en achtervolgd door een fietser. Het is niet duidelijk of de aangehouden verdachte die fietser is.

De laatste paar jaar kwam de zaak vaak in de media. Onder andere misdaadjournalist Peter R. de Vries besteedde aandacht aan de zaak, nadat de familieleden van Rosleny contact met hem hadden gezocht. Zijn zoon, advocaat Royce de Vries, zegt op Twitter dat de familie van Rosleny blij is, maar tegelijkertijd ook voorzichtig in hun optimisme. ‘Wij zijn de politie dankbaar voor hun inspanningen en wachten het verdere onderzoek af’, meldt de familie aan hem. Op het moment dat er meer bekend is, zal de familie van Rosleny met een nadere verklaring komen, aldus De Vries.