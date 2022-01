Bejaarde Hagenaar fors beboet voor ontduiken belasting

De bejaarde man en zijn vrouw deden in 2018 belastingaangifte als buitenlands ingezetenen. Ze zouden op Cyprus wonen. Maar uit onderzoek kwam naar voren dat het paar het merendeel van het jaar in Nederland verbleef en dus ook hier belastingplichtig was. De schatkist liep over het jaar 2018 ongeveer 340.000 euro mis. Waarschijnlijk was dat ook al het geval in de jaren daarvoor. De twee liepen tegen de lamp door de vele betalingen die ze in Nederland hadden gedaan met een betaalkaart die was gekoppeld aan een buitenlandse bankrekening.

Het OM noemt het boetebedrag passend, gezien de hoge leeftijd van de man, en ook omdat het echtpaar een regeling heeft getroffen om het belastingnadeel ongedaan te maken. Ze betalen een omvangrijke fiscale boete over de jaren vóór 2018.

Tegen de echtgenote liep ook een zaak, maar die is geseponeerd omdat ze amper een rol speelde bij de strafbare feiten, aldus het OM.