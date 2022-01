Ernstig bedreigde eikelmuis is te onbekend in Nederland

De eikelmuis is het zeldzaamste zoogdier van Nederland. Het beestje wordt ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Maar vrijwel niemand kent het knaagdier, terwijl er maatregelen nodig zijn om uitsterven van de eikelmuis te voorkomen. Daarom hebben een aantal dierentuinen en de Zoogdiervereniging 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Eikelmuis. Het is onder meer mogelijk om een eikelmuis te adopteren.

Eikelmuizen zijn geen muizen en ze eten ook geen eikels. Het beestje is familie van de knaagdierensoort slaapmuizen en lijkt op een eekhoorn. De eikelmuis heeft een pluimstaart, een kenmerkend zwart masker in zijn snuit en klimt in bomen. In Nederland komen eikelmuizen alleen nog voor in Zuid-Limburg. Daar leven ze in dicht struikgewas. Eikelmuizen voeden zich met fruit, zaden en kleine dieren zoals muizen.

Er is nog veel onbekend over eikelmuizen. Daarom wordt dit jaar in Limburg onderzoek gedaan naar de dieren, zodat er betere leefgebieden ingericht kunnen worden. Daardoor neemt de populatie mogelijk weer toe. ‘Een eikelmuis in Nederland is veel bedreigder dan een reuzenpanda in China. Maar iedereen kent de panda en bijna niemand de eikelmuis’, aldus de Zoogdiervereniging. Komend jaar zijn er allerlei acties om het knaagdier te redden.