Johnson: niemand vertelde mij dat borrel tegen regels was

Volgens de Britse premier Boris Johnson had niemand hem verteld dat de borrel in zijn ambtswoning Downing Street 10 op 20 mei 2020 tegen de coronaregels was. ‘Achteraf gezien had ik mensen moeten zeggen weer naar binnen te gaan en weer te gaan werken.’

Johnson herhaalde dat hij niet gelogen heeft over de borrel. Meerdere partijgenoten, waaronder vicepremier Dominic Raab, hebben gezegd dat de premier moet opstappen als blijkt dat hij wel heeft gelogen. ‘Zo staat het in de ministeriële code.’ Een voormalige topadviseur van Johnson Dominic Cummings zei dat Johnson wel had gelogen, omdat hij wel degelijk van de borrel wist.

De premier vindt dat hij zich had moeten realiseren dat het tegen de coronaregels was. ‘Maar ik kon me niet voorstellen waarom het door was gegaan als het geen werkbespreking was en tegen de regels inging.’ Johnson zei dat hij ongeveer 25 minuten in de tuin was bij de borrel. ‘Ik heb buiten met stafleden gesproken en wat mensen bedankt. Daarna ben ik weer naar binnengaan om te werken.’

Verantwoordelijk

De premier zei dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt. ‘Maar niemand heeft mij verteld dat dit tegen de regels was.’

Op de avond voor de begrafenis van prins Philip vorig jaar werden er ook nog twee feestjes gehouden in Downing Street 10. Johnson excuseerde zich hier voor. ‘Ik heb de uitnodiging voor het feestje pas gezien toen dit vorige week in de media kwam. Maar ik ben wel de verantwoordelijke.’