Klimaatactivisten verliezen rechtszaak tegen Britse autoriteit

De uitspraak is een tegenslag voor klimaatactivisten die steeds vaker naar de rechter stappen om een vermindering van de olie- en gasproductie af te dwingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De zaak van de activisten, onder wie een voormalige werknemer van een olieraffinaderij, was gericht op de beoordeling van aanvragen voor de ontwikkeling van olie- en gasvelden door de OGA. De autoriteit bekijkt deze aanvragen namelijk op basis van gegevens vóór belastingen. Volgens de activisten gaf de Britse overheid daardoor geld terug aan de olieproducenten in jaren dat de olie- en gasprijzen laag waren in plaats van te profiteren van belastinginkomsten.

Netto-nuluitstoot in 2050

Dit is volgens de activisten in strijd met het beleid van de regering om de economische waarde van olie en gas in de Britse Noordzee te maximaliseren. Dat houdt in dat olie- en gaswinning in de Britse wateren commercieel zinvol zou moeten zijn en in overeenstemming met de klimaatdoelstelling van de regering van netto-nuluitstoot in 2050.

Een woordvoerder van de OGA liet in een verklaring weten het vonnis te verwelkomen. ‘We blijven ons sterk richten op het reguleren en beïnvloeden van de industrieën voor olie-, gas- en steenkolen om zowel de energievoorziening veilig te stellen als de overgang naar netto nul te ondersteunen.’ De klimaatactivisten hadden niet direct commentaar op de uitspraak.