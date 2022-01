Minder dan 1200 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gedaald tot minder dan 1200, het laagste aantal sinds eind oktober. In totaal liggen er nu nog 1185 patiënten met het coronavirus onder de leden. Dat zijn er 54 minder dan maandag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 302 coronapatiënten, 14 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal met 40 tot 883, het laagste aantal in maanden.

In de afgelopen 24 uur werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht. Ook deze instroomcijfers zijn in maanden niet meer zo laag geweest.

Hoewel het aantal mensen dat positief is getest op corona nog nooit zo hoog is geweest als in de afgelopen weken, is hier vooralsnog niets van terug te zien in de ziekenhuizen. Ina Kuper, waarnemend voorzitter van het LCPS, wees er maandag op dat de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend is. Het LCPS verwacht wel dat de ziekenhuisopnames deze maand nog gaan stijgen. Mogelijk komen er ook door de zeer besmettelijke omikronvariant van het virus meer mensen in het ziekenhuis terecht die het virus bij zich dragen, maar niet om die reden zijn opgenomen. Zij tellen wel mee in de dagelijkse ziekenhuiscijfers als coronapatiënt.